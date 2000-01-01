14.04 18:42 MIGnews.com

Нетаниягу запретил министрам говорить об ударе по Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал членам своего правительства не делать никаких публичных заявлений по поводу ракетного удара, который США, Великобритания и Франция нанесли по объектам в Сирии за применение химического оружия.Как передает 10-ый канал ИТВ, директива из канцелярии премьера поступила после того, как министр строительства Израиля Йоав Галант назвал ракетный удар "важным посланием для оси зла – Ирана, Сирии и «Хизбаллы»"."Применение химического оружия пересекает красную линию, что человечество больше не станет терпеть", - писал он в своем Twitter.Приветствовали атаку и в левом лагере. Член "Сионистского лагеря" Ципи Ливни заявила, что "мировые державы дали четко понять, что не станут терпеть использование химического оружия", а также призвала США предотвратить укрепление Ирана в Сирии, поскольку это "противоречит интересам всего мира и угрожает для Израилю".Как уже сообщалось, что анонимные источники подтвердили информацию, что Израиль был уведомлен за 12-24 часа до ракетного удара западных стран по Сирии.