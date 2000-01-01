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Уганда признала, что может принять 500 нелегалов из Израиля 14.04 17:29   MIGnews.com

Уганда признала, что может принять 500 нелегалов из Израиля

Уганда рассматривает просьбу Израиля о приеме 500 мигрантов из Эритреи и Судана, признался местный министр по оказанию помощи, готовности к стихийным бедствиям и делам беженцев Муса Экверу.

"Сотрудничающее с организациями по расселению беженцев Государство Израиль обратилось к Уганде с просьбой разрешить примерно 500 эритрейцев и суданцев переехать в Уганду. Правительство и мое министерство положительно рассматривают это обращение", - заявил Экверу.

Таким образом, представитель угандийского правительства впервые признал, что его страна ведет с Израилем переговоры по этому поводу.

Стоит отметить, что с 2013 года Израиль по добровольной программе покинули около 4 тыс. нелегалов из Руанды и Уганды. С января мигрантов из Эритреи и Судана уведомили о том, что у них есть 3 месяца, чтобы принять аналогичную сделку с правительством: либо они с билетом в один конец и 3,5 тыс. долларов наличными покидают страну, либо отправляются в тюрьму.

Экверу также заявил, что "все беженцы в мире" должны "добровольно вернуться в страны исхода со строгим соблюдением международного права", однако никак углубляться в тему сделки с Израилем не стал.
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