14.04 23:14 MIGnews.com

Лапид об ударах коалиции по Сирии

Пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Реакция лидера партии "Еш Атид", члена комиссии по иностранным делам и обороне Яира Лапида на удары коалиции, нанесенные по Сирии:Я приветствую решение президентов США и Франции Трампа и Макрона, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которые нанесли сегодня ночью массированный ракетный удар объектам с химическим оружием Асада в Сирии. Несмотря на длительное молчание мирового сообщества и ограниченный удар, прогрессивный мир демонстрирует Асаду, что не будет замалчивать убийства детей. Но настоящее испытание зависит от возможности коалиции продолжать военное и политическое давление на диктатора из Дамаска. Израиль, со своей стороны, продолжит деятельность против консолидации Ирана в Сирии и будет защищать свою безопасность".