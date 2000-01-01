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Россия поставит С-300 странам Ближнего Востока 14.04 22:07   MIGnews.com

Россия поставит С-300 странам Ближнего Востока

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Москва может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках зенитных ракетных систем С-300 в Сирию и другие страны, сообщает Russia Today.

Он отметил, что несколько лет назад Россия отказалась от поставок в Сирию С-300, принимая во внимание настоятельную просьбу некоторых западных партнёров.

«С учётом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — заявил Рудской в ходе брифинга.

Также в Генштабе России заявили, что ПВО Сирии перехватили 71 ракету стран Запада.
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