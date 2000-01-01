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Япония готовит план эвакуации южнокорейцев | Фото: Thinkstock14.04 13:54   MIGnews.com

Япония готовит план эвакуации южнокорейцев

Совет национальной безопасности Японии обсудил вопрос о том, как эвакуировать почти 60 000 граждан из Южной Кореи в случае кризиса. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил правительственный чиновник на фоне растущей обеспокоенности по поводу программы Северной Кореи по созданию ядерного оружия.

Северная Корея осудила Соединенные Штаты в пятницу, 14 апреля, за то, что они направили "огромные ядерные стратегические активы" к Корейскому полуострову, в свете того, что группа американских авианосцев направилась в регион на фоне опасений, что КНДР может провести шестое ядерное испытание.

Помимо коммерческих судов и самолетов, Япония хотела бы отправить военные самолеты и корабли для оказания помощи в эвакуации, если правительство Южной Кореи согласится, как сообщил чиновник на условиях анонимности.

Совет национальной безопасности в четверг также обсудил, как справиться с возможным потоком северокорейских беженцев в Японию, среди которых могут быть северокорейские шпионы и агенты, как сообщают японские СМИ.

Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга заявил на пресс-конференции в пятницу, что правительство всегда собирало и анализировало информацию о перемещениях Северной Кореи, но воздерживалось от комментариев.

Япония начала работу над планами реагирования на потенциальный кризис на Корейском полуострове в феврале после того, как премьер-министр Синдзо Абэ встретился с Трампом на саммите в Соединенных Штатах, как сообщает агентство Kyodo.

Участники заседания, прошедшего 23 февраля, прогнозировали, что кризис на Корейском полуострове может спровоцировать появление большого количества беженцев на лодках вдоль побережья Японского моря. Они призвали к подготовке гуманитарного реагирования наряду с усиленной безопасностью, учитывая возможность того, что северокорейские солдаты смогут въехать в Японию, притворяясь беженцами.
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