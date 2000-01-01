14.04 13:54 MIGnews.com

Япония готовит план эвакуации южнокорейцев

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Совет национальной безопасности Японии обсудил вопрос о том, как эвакуировать почти 60 000 граждан из Южной Кореи в случае кризиса. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил правительственный чиновник на фоне растущей обеспокоенности по поводу программы Северной Кореи по созданию ядерного оружия.Северная Корея осудила Соединенные Штаты в пятницу, 14 апреля, за то, что они направили "огромные ядерные стратегические активы" к Корейскому полуострову, в свете того, что группа американских авианосцев направилась в регион на фоне опасений, что КНДР может провести шестое ядерное испытание.Помимо коммерческих судов и самолетов, Япония хотела бы отправить военные самолеты и корабли для оказания помощи в эвакуации, если правительство Южной Кореи согласится, как сообщил чиновник на условиях анонимности.Совет национальной безопасности в четверг также обсудил, как справиться с возможным потоком северокорейских беженцев в Японию, среди которых могут быть северокорейские шпионы и агенты, как сообщают японские СМИ.Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга заявил на пресс-конференции в пятницу, что правительство всегда собирало и анализировало информацию о перемещениях Северной Кореи, но воздерживалось от комментариев.Япония начала работу над планами реагирования на потенциальный кризис на Корейском полуострове в феврале после того, как премьер-министр Синдзо Абэ встретился с Трампом на саммите в Соединенных Штатах, как сообщает агентство Kyodo.Участники заседания, прошедшего 23 февраля, прогнозировали, что кризис на Корейском полуострове может спровоцировать появление большого количества беженцев на лодках вдоль побережья Японского моря. Они призвали к подготовке гуманитарного реагирования наряду с усиленной безопасностью, учитывая возможность того, что северокорейские солдаты смогут въехать в Японию, притворяясь беженцами.