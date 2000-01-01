14.04 10:22 MIGnews.com

Яблоко от яблони: Марин Ле Пен тоже антисемит

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В течение многих лет Марин Ле Пен пыталась доказать Франции и всему миру, что она не следует пути своего отца. Жан-Мари Ле Пен, основатель партии Национального фронта, был осужден французским судом после описания газовых камер, используемых в концентрационных лагерях во время Холокоста, как "деталей" истории, как пишет Ynet.После того как Марин Ле Пен была избрана лидером Национального фронта, а он продолжал высказывать противоречивые комментарии, она, не колеблясь, лишила его должности почетного председателя партии.Теперь сама Марин Ле Пен пошла по этому пути. Повторяя общее настроение в антисемитских кругах, она заявила в понедельник, что Франция не несет ответственности за депортацию евреев в нацистские лагеря смерти, пишет Ynet.Согласно опросам общественного мнения, европейцы придерживаются взглядов, более близких взглядам президента США Дональда Трампа, чем американцев. Хотя большинство американцев не были в восторге от президентского распоряжения об иммиграции, 55 % европейцев - согласно опросу, проведенному в восьми ведущих странах, - высказались в поддержку ограничения иммиграции мусульман. В Германии, которая открыла свои ворота для огромной волны иммиграции, 51% высказался за ограничение въезда мусульман.Взгляды Европейского права на Израиль более разумны, а иногда даже благоприятны. Голландский политический деятель Герт Вилдерс является одновременно крайне правым и ярым сторонником Израиля, и он не является антисемитом. Однако картина далеко не радужная. Большинство крайне правых партий в Европе страдают от определенного уровня антисемитизма. Худшими являются "Золотой рассвет" в Греции и "Ябик" в Венгрии, а затем Партия свободы Австрии, которая почти выиграла президентство страны.Некоторые из этих партий выступили против явного неонацистского фона. Некоторые пытаются избавиться от старого наследия, но это не всегда работает.Национальный фронт, например, остается инкубатором для антисемитов, несмотря на предполагаемое изменение Марин Ле Пен. Евреи начали верить, что это изменение тоже реально. Согласно одному опросу, от 7 до 8 процентов евреев Франции голосовали за Ле Пен на предыдущих президентских выборах. Оказывается, однако, что дочь - как и отец - страдает от той же древней европейской болезни. Она тоже антисемит, пишет Ynet.Более важный момент состоит в том, что даже когда руководители крайне правых партий отделяют себя от антисемитских комментариев, а различные опросы, проведенные в Европе в последние годы, доказывают, что ненавистники мусульман, как правило, также являются ненавистниками евреев.Европейские левые ничем не отличаются. Возможно, даже наоборот. В то время как европейские правые пытаются избавиться от антисемитских качеств, но не всегда успешно, возникает ощущение, что европейские левые идут в противоположном направлении. Например, британская лейбористская партия потеряла границу между антисионизмом и антисемитизмом или, по крайней мере, предлогом того, что такая линия существует.