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14.04 08:26   MIGnews.com

Лавров: американские удары по Сирии не повторятся

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи в среду с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном удалось прийти к общему пониманию, что провокационный ракетный удар США по Сирии не должен повториться, передает РИА Новости.

"Хочу подчеркнуть крайне провокационную роль ракетного удара США по аэродрому Шайрат. Мы очень подробно говорили об этой ситуации с госсекретарем США, пришли к общему мнению, что подобное не должно повториться, и мы будем настаивать на проведении независимого объективного расследования по линии ОЗХО с привлечением дополнительных экспертов", — сказал Лавров в четверг на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
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