14.04 09:23 MIGnews.com

В Минобороны РФ: у США нет фактов по химатаке в Сирии

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Сохранение Вашингтоном в секрете свидетельств по инциденту с якобы применением сирийскими правительственными войсками химического оружия в Хан-Шейхуне может говорить только о том, что у США нет бесспорных доказательств. Об, как передает ТАСС, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Темнить – любимое занятие американских спецслужб для поддержания имиджа всемогущих организаций. По устоявшейся традиции, каждое нарушение международного права, и особенно совершение военной агрессии США против суверенных стран, Пентагон всегда прикрывает наличием неких "бесспорных" доказательств злодеяний. И чем надуманней эти псевдодоказательства, тем более они "секретны", – заявил Конашенков.В среду телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщил, что военные и разведка США перехватили сообщения сирийских военнослужащих и химэкспертов, которые обсуждали подготовку к химической атаке с использованием зарина в провинции Идлиб. В Вашингтоне заявляют, что нет сомнений в том, что ответственность за химатаку несет президент Сирии Башар Асад.В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, в ответ на химатаку Сирии.Президент России Владимир Путин выделил две основные версии применения химического оружия в Сирии, в которой США обвинили правительственные войска республики. Первая предполагает, что "сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ". "А это вполне возможно, поскольку боевики неоднократно их применяли, и с этим никто не спорит", — отметил он.По словам Путина, рассматривается также версия, что химатака в Идлибе — "просто постановка, то есть провокация". "Это специально сделано, для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти".