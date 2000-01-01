15.04 06:45 MIGnews.com

Прокуратура хочет лишить Марин Ле Пен неприкосновенности

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Французские прокуроры требуют потребовали Марин Ле Пен депутатского иммунитета, чтобы они могли допросить ее по подозрению в фиктивном трудоустройстве некоторых членов ее партии "Национальный фронт".Ранее парламентская проверка показала, что Ле Пен могла неправомерно истратить порядка 300 тыс. евро. Следователи считают, что она наняла помощницу Катрин Гризе для парламентской работы в Страсбурге на деньги ЕС, но та на самом деле трудилась в штабе "Национального фронта" в Париже.При этом до президентских выборов у Ле Пен мало шансов лишиться иммунитета, учитывая, что она один из фаворитов гонки, а дебаты по этому вопросу могут тянуться в Европарламенте не один месяц.Националистка отказалась отвечать на вопросы прокуратуры, назвав подозрения "политическим сговором" против нее.