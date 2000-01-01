14.04 21:06 MIGnews.com

Путин и Медведев за год обеднели за 220 тыс. рублей

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Доход президента России Владимира Путина за 2016 год составил 8,86 млн. рублей (около 155 тыс. дол. по нынешнему курсу), говорится в его декларации, опубликованной на сайте Кремля. В 2015 году глава государства задекларировал 8,9 млн. рублей.В документе говорится, что Путин владеет земельным участком (1,5 тыс кв.м), квартирой (77 кв.м) и гаражом (18 кв.м). Транспортные средства в собственности у президента не поменялись – это автомобили ГАЗ-М21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".В то же время потери главы российского правительства Дмитрия Медведева оказались более существенны.Согласно его декларации, в прошлом году он заработал 8,59 млн. рублей (порядка 151,7 тыс. долларов), тогда как в 2015 году Медведев зарегистрировал 8,77 млн. В российском правительстве сокращение доходов премьера объяснили сокращением суммы его вклада и процентов по нему.Стоит отметить, что и квартира, и земельный участок Медведева куда просторнее президентских – их площади 367 кв.м и 4,7 тыс. кв.м соответственно. Он также владеет двумя автомобилями - ГАЗ-20 ("Победа") и ГАЗ-21 ("Волга").