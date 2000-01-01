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kremlin.ru 14.04 20:19   MIGnews.com

Лавров не подтвердил вероятность нового авиаудара США

Американская сторона не готовится к новому авиаудару по Сирии, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан, передает ТАСС.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров не подтверждает такой вероятности", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Шаабан также отметила, что сирийская сторона продолжает взаимодействовать с дружественными и союзническими государствами в противодействии подобным попыткам.

Ранее Лавров заявил, что они вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пришли к общему мнению по авиаудару в Сирии.
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