14.04 20:19 MIGnews.com
Лавров не подтвердил вероятность нового авиаудара США
Американская сторона не готовится к новому авиаудару по Сирии, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан, передает ТАСС.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров не подтверждает такой вероятности", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Шаабан также отметила, что сирийская сторона продолжает взаимодействовать с дружественными и союзническими государствами в противодействии подобным попыткам.
Ранее Лавров заявил, что они вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пришли к общему мнению по авиаудару в Сирии.
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