14.04 20:59 MIGnews.com

"Евровидение" без России: EBU не раскрывает размер убытков

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Отказ Первого канала транслировать музыкальный конкурс "Евровидения" из Киева наносит ущерб Европейскому вещательному союзу (EBU). Правда, убытки RBU не стал комментировать, поскольку финансовые взаимоотношения между EBU и его членами являются конфиденциальными.Россия отказалась от участия в "Евровидении-2017" из-за позиции Киева, напоминает РИА Новости. Украина запретила въезд российской конкурсантке Юлии Самойловой. К ней придралась Служба безопасности Украины на основании того, что она давала концерты в 2015 году после воссоединения Крыма с Россией. СБУ закрыла въезд российской исполнительнице на Украине на три года.Европейский вещательный союз предложил России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. Однако ни один из этих вариантов Первый канал не удовлетворил. Российский телеканал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно".Более того, ВГТРК и Первый канал совместно решили, что менять конкурсантку не будут. Более того, в 2018 году именно Юлия Самойлова представит Россию на новом конкурсе "Евровидения".В Киеве Юлия Самойлова должна была выступить с песней о любви Flame is Burning.