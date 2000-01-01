14.04 19:21 MIGnews.com

Организаторы Евровидения хотят отстранить РФ в 2018 году

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Европейский вещательный союз рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу "Евровидение" в 2018 году. Вердикт будет вынесен после проведения соревнования в Киеве, сообщили организаторы события «Ленте.ру» в пятницу, 14 апреля."В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", — заявили в ЕВС.По действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению «Евровидение-2017».13 апреля Первый канал заявил, что Россия не будет представлена на конкурсе и что трансляция мероприятия не состоится. В ЕВС выразили сожаление, что не смогли договориться с Киевом по поводу снятия запрета Службы безопасности Украины на посещение страны певицей Юлией Самойловой.Россия уже была отстранена от участия в «Евровидении» в 1999 году после того, как за год до этого отказалась от прямой трансляции конкурса.