14.04 16:38 MIGnews.com

Хасан Рухани стал кандидатом в президенты Ирана

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Действующий президент Исламской республики Иран Хасан Рухани зарегистрировался в качестве участника президентских выборов. Соответствующие документы Рухани подал в МВД Ирана, сообщило государственное телевидение ИРИ 14 апреля, в предпоследний день для подачи заявок.Вице-президент Ирана Хуссейн Али Амири подтвердил в феврале, что Рухани принял решение баллотироваться на второй срок на президентских выборах.Стоит отметить, что кандидатами зарегистрировались уже более 120 человек. Старшему из них 79 лет, а самому молодому - 18 лет. Помимо того, среди желающих побороться за президентский пост - шесть женщин. Среди подавших заявки – экс-президент Махмуд Ахмадинежад и его вице-президент Хамид Реза Бакаи.Избирательные участки откроются 19 мая, выборы станут уже 12-ми по счету в Иране.