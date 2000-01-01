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Хасан Рухани стал кандидатом в президенты Ирана 14.04 16:38   MIGnews.com

Хасан Рухани стал кандидатом в президенты Ирана

Действующий президент Исламской республики Иран Хасан Рухани зарегистрировался в качестве участника президентских выборов. Соответствующие документы Рухани подал в МВД Ирана, сообщило государственное телевидение ИРИ 14 апреля, в предпоследний день для подачи заявок.

Вице-президент Ирана Хуссейн Али Амири подтвердил в феврале, что Рухани принял решение баллотироваться на второй срок на президентских выборах.

Стоит отметить, что кандидатами зарегистрировались уже более 120 человек. Старшему из них 79 лет, а самому молодому - 18 лет. Помимо того, среди желающих побороться за президентский пост - шесть женщин. Среди подавших заявки – экс-президент Махмуд Ахмадинежад и его вице-президент Хамид Реза Бакаи.

Избирательные участки откроются 19 мая, выборы станут уже 12-ми по счету в Иране.
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