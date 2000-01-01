14.04 13:13 MIGnews.com

Лавров: работа инспекторов ОЗХО по Сирии не устраивает РФ

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Глава российского МИД Сергей Лавров выслал письмо руководителю ОЗХО (Организации по запрещению химоружия) в котором отметил, что методы по анализу инцидента в Идлибе не устраивают РФ.Кроме того выводы Миссии по установлению фактов в Сирии российская сторона называет "политически мотивированными" и предвзятыми.Об этом, как передает РИА Новости, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков. Он отметил, что мнение Москвы по этому вопросу поддерживает Иран.Возобновление сессии ОЗХО ожидается в среду, окончательных решений пока не принято.Напомним, на этой неделе ОЗХО направила свою делегацию в Турцию, чтобы изучить случай применения химоружия в Идлибе. Эксперты планируют поговорить с потерпевшими, выжившими в химатаке, а также изучить пробы веществ.Атака произошла в начале апреля. Из-за действия отравляющих веществ погибли около 80 граждан. Американцы обвинили в произошедшем сирийское правительство. Власти Сирии отвергают обвинения.