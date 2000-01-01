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Официальный сайт МИД РФ 14.04 13:13   MIGnews.com

Лавров: работа инспекторов ОЗХО по Сирии не устраивает РФ

Глава российского МИД Сергей Лавров выслал письмо руководителю ОЗХО (Организации по запрещению химоружия) в котором отметил, что методы по анализу инцидента в Идлибе не устраивают РФ.

Кроме того выводы Миссии по установлению фактов в Сирии российская сторона называет "политически мотивированными" и предвзятыми.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков. Он отметил, что мнение Москвы по этому вопросу поддерживает Иран.

Возобновление сессии ОЗХО ожидается в среду, окончательных решений пока не принято.

Напомним, на этой неделе ОЗХО направила свою делегацию в Турцию, чтобы изучить случай применения химоружия в Идлибе. Эксперты планируют поговорить с потерпевшими, выжившими в химатаке, а также изучить пробы веществ.

Атака произошла в начале апреля. Из-за действия отравляющих веществ погибли около 80 граждан. Американцы обвинили в произошедшем сирийское правительство. Власти Сирии отвергают обвинения.
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