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flickr 14.04 14:19   MIGnews.com

Глава МИД Франции: "Заявления Асада - ложь и пропаганда"

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро (Jean-Marc Ayrault) назвал ложью и пропагандой комментарии президента Сирии Башара аль-Асада, заявившего, что химическая атака на прошлой неделе в провинции Идлиб была "100-процентной фальсификацией".

Эро сделал данное заявление на совместном брифинге в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. В этом США и их союзники, а также Европа и большинство стран мира обвинили власти Сирии, которые категорически отвергли это обвинение.

ВОЗ заявила, что есть веские основания подтвердить химическую атаку, отметив, что десятки госпитализированных "страдали от удушения и проблем с дыханием".

"Фотографии и отчеты, поступающие из Идлиба сегодня, приводят меня в шок и возмущают", - сказал Питер Салама, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Отметим, что США пришли к выводу, что Россия заранее знала о химической атаке в Сирии на прошлой неделе, которая, как полагают, была проведена силами сирийского президента Башара Асада, как сообщил высокопоставленный представитель США Associated Press.
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