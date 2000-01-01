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В больнице Сорока закрыли лабораторию коронавируса | Фото:14.03 08:59   MIGnews.com

В больнице Сорока закрыли лабораторию коронавируса

12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что в больнице Сорока в Беэр-Шеве на выходные закрыта лаборатория тестирования коронавируса.

Руководство больницы выполняет инструкции министерства здравоохранения, согласно которым только что открывшаяся лаборатория должна работать пять дней в неделю - вместо того, чтобы проверять максимально возможное количество пациентов.

Только на следующей неделе лаборатория “попробует” начать работать семидневную неделю. Пока этого не произошло, тесты пациентов с юга страны отвозят в лабораторию больницы Тель Ха Шомер. В больнице Сорока, между тем, ожидают  доставки дополнительного оборудования, которое позволит перейти на семидневную неделю


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