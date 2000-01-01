14.03 15:31 MIGnews.com

Путин утвердил поправки в Конституцию

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В субботу, 14 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.Документ позволит российскому лидеру участвовать в выборах главы государства, сообщает пресс-служба Кремля."Президент подписал Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", – сказано в сообщении.Соответствующий закон был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации 11 марта 2020 года.Он предусматривает внесение изменений в главы 3–8 Конституции РФ в целях совершенствования организации и функционирования публичной власти как инструмента достижения конституционно значимых целей, следующих из положений глав 1 и 2.Документ позволяет действующему президенту вновь баллотироваться на пост в 2024 году и еще один раз после этого. После подписания документа, Путин будет обязан направить поправки в Конституционный суд, который, в свою очередь, на протяжении 7 дней обязан ответить, соответствуют ли внесенные предложения действующей Конституции РФ.Далее должно быть запланировано общероссийское голосование, на котором смогут взять участие все, кто достиг совершеннолетия. Планируется, что оно пройдет 22 апреля. Результаты будут оглашать в ЦИК.Кроме обнуления президентских сроков, в Конституции закрепляется упоминание о Боге и понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.Также расширяются полномочия местного самоуправлении, Госдуме дается право утверждения кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и министров правительства, а также закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами.