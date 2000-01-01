Оппозиция раскритиковала сделку во спасение коалиции
Оппозиционные лидеры подвергли резкой критике компромисс, которого удалось достичь во вторник членам парламентской коалиции и который должен исключить необходимость проведения досрочных выборов в Израиле.
Комментируя урегулирование парламентского кризиса, лидер "Сионистского союза" Ави Габай обвинил правительство Биньямина Нетаниягу в коррупции и отсутствии согласия, необходимого для эффективной работы.
По словам политика, ему было "больно" узнать, что досрочных выборов не будет.
В свою очередь лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид подчеркнул, что платить за такие договоренности придется военнослужащим ЦАХАЛа.
Выступая на заседании Кнессета, оппозиционный политик также обвинил Нетаниягу в том, что глава правительства забыл о "приверженности идеи национального единства и своими действиями разделяет еврейский народ".