Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Оппозиция раскритиковала сделку во спасение коалиции | Фото:14.03 09:24   MIGnews.com

Оппозиция раскритиковала сделку во спасение коалиции

Оппозиционные лидеры подвергли резкой критике компромисс, которого удалось достичь во вторник членам парламентской коалиции и который должен исключить необходимость проведения досрочных выборов в Израиле.

Об этом в среду, 14 марта сообщает Arutz Sheva.

Комментируя урегулирование парламентского кризиса, лидер "Сионистского союза" Ави Габай обвинил правительство Биньямина Нетаниягу в коррупции и отсутствии согласия, необходимого для эффективной работы.

По словам политика, ему было "больно" узнать, что досрочных выборов не будет.

В свою очередь лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид подчеркнул, что платить за такие договоренности придется военнослужащим ЦАХАЛа.

Выступая на заседании Кнессета, оппозиционный политик также обвинил Нетаниягу в том, что глава правительства забыл о "приверженности идеи национального единства и своими действиями разделяет еврейский народ".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:11
Либерман отрицает, что координировал действия с Нетаниягу
11:50
Ангелу Меркель в четвертый раз назначили канцлером Германии
11:41
Гилад Эрдан ищет нового командира Лахав 433
11:34
"Война Израиля с "Хизбаллой" может взорвать весь регион"
11:08
Будет ли освобожден Элиор Азария?
10:57
Google запретить рекламу биткоинов на своем сервисе
10:39
Лапид - харедим: Без ЦАХАЛа вы все - мертвецы
10:25
В Ливане освободили "израильского шпиона"
10:05
Гастроли израильского певца Омера Адама в США отменены
09:54
СМИ: Вашингтон введет пошлины на китайскую продукцию
09:49
Отравление в Негеве: пострадали 8 человек
09:08
Хакеры могут подглядывать за вашими детьми
09:07
5 лет спустя: танкистов судят за убийство 13-летнего араба
08:14
"Назначение Помпео – плохая новость для Ирана"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus