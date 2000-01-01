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`Назначение Помпео – плохая новость для Ирана` | Фото:14.03 08:14   MIGnews.com

"Назначение Помпео – плохая новость для Ирана"

Назначение Майка Помпео новым главой Государственного департамента является "плохими новостями для Ирана".

Об этом в среду, 14 марта сообщает американская телесеть CNBC, передает The Times of Israel.

"Жесткая позиция Помпео по Ирану в его предыдущей роли директора ЦРУ хорошо всем известна", - отмечает телеканал.

Напомним, что в речи, произнесенной в октябре прошлого года, он сравнил Иран с "Исламским государство", называл его "ужасным полицейским государство".

Кроме того, Помпео пообещал ограничить "инвестиционную среду" Исламской республики и отменить "ядерную сделку», достигнутую в 2015 году между Ираном и ведущими странами Запада.

Тогда же Помпео заявил, что разведывательная служба США, работая рука об руку с Министерством финансов США, может затруднить вмешательство Ирана в дела ближневосточного региона.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что Иран "решил уничтожить США" и назвал ядерное соглашение "катастрофическим".

Отметим, что Помпео имеет прежнюю связь с Израилем. Он посетил Еврейское Государство, когда все еще был конгрессменом США 4-го округа Канзаса. Во время нахождения в конгрессе он состоял в комитете палаты представителей по разведке и в комитете палаты представителей по энергетике и торговле.

"Я восхищен и глубоко ценю усилия премьер-министра Нетаниягу по предотвращению получения Ираном ядерного оружия", - сказал он тогда после встречи с главой израильского государства.
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