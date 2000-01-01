"Назначение Помпео – плохая новость для Ирана"

"Жесткая позиция Помпео по Ирану в его предыдущей роли директора ЦРУ хорошо всем известна", - отмечает телеканал.
Напомним, что в речи, произнесенной в октябре прошлого года, он сравнил Иран с "Исламским государство", называл его "ужасным полицейским государство".
Кроме того, Помпео пообещал ограничить "инвестиционную среду" Исламской республики и отменить "ядерную сделку», достигнутую в 2015 году между Ираном и ведущими странами Запада.
Тогда же Помпео заявил, что разведывательная служба США, работая рука об руку с Министерством финансов США, может затруднить вмешательство Ирана в дела ближневосточного региона.
В ходе своего выступления он подчеркнул, что Иран "решил уничтожить США" и назвал ядерное соглашение "катастрофическим".
Отметим, что Помпео имеет прежнюю связь с Израилем. Он посетил Еврейское Государство, когда все еще был конгрессменом США 4-го округа Канзаса. Во время нахождения в конгрессе он состоял в комитете палаты представителей по разведке и в комитете палаты представителей по энергетике и торговле.
"Я восхищен и глубоко ценю усилия премьер-министра Нетаниягу по предотвращению получения Ираном ядерного оружия", - сказал он тогда после встречи с главой израильского государства.