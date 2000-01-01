14.03 07:45 MIGnews.com

Победа Либермана: коалиция приняла условия НДИ

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Вчера вечером было достигнуто соглашение между министром обороны, лидером партии НДИ Авигдором Либерманом и коалиционными партнерами. Коалиция была вынуждена принять условия партии НДИ в отношении закона о призыве в армию.В соответствии с соглашением, все коалиционные партии получают право свободного голосования по законопроекту, который Авигдор Либерман назвал "законом об уклонении от призыва". Все депутаты от НДИ будут голосовать против, включая министра алии и интеграции Софу Ландвер. Причем премьер-министр обязался, несмотря на это, не увольнять ее из правительства.Кроме того, к началу летней сессии Кнессета профессиональная комиссия министерства обороны закончит разработку законопроекта о призыве в армию, который будет представлен министром обороны Авигдором Либерманом. Он станет основой правительственного закона.Также будет заморожено голосование по всем законопроектам, нарушающим статус-кво, которые находятся на любых стадиях разработки и продвижения в Кнессете."Для того, чтобы отстоять свои принципы, мы были готовы идти до конца – включая отказ от министерских постов. Мы не испугались ничьих угроз и доказали, что наши слова не расходятся с делами", - подчеркнул Авигдор Либерман.