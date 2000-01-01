14.03 21:54 MIGnews.com

СБ ООН начал обсуждать дело Скрипаля

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Совет Безопасности ООН начал обсуждение инцидента в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в закрытом формате.Встреча проводится по инициативе Великобритании. Заседание должно было начаться в 15.00 по местному времени и проходить в открытом формате. Однако в данный момент члены Совбеза проводят консультации за закрытыми дверями.Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы Скрипаля причастна РФ. Российская сторона это отвергает, передает РИА Новости.