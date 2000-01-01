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flickr 14.03 21:30   MIGnews.com

Нетаниягу о назначении нового госсекретаря США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал назначение нового госсекретаря США.

В сообщении главы израильского правительства говорится:

"В ходе моих встреч с Помпео он произвел на меня впечатление своими знаниями и опытом. Я уверен, что мы будем успешно работать вместе и в рамках его новой должности".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп назначил Майка Помпео на должность государственного секретаря.

Отметим, что Помпео имеет прежнюю связь с Израилем. Он посетил Еврейское Государство, когда все еще был конгрессменом США 4-го округа Канзаса. Во время нахождения в конгрессе он состоял в комитете палаты представителей по разведке и в комитете палаты представителей по энергетике и торговле.

"Я восхищен и глубоко ценю усилия премьер-министра Нетаниягу по предотвращению получения Ираном ядерного оружия", - сказал он тогда после встречи с главой правительства.
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