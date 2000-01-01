14.03 20:01 MIGnews.com

Посол Израиля в РФ: мир с палестинцами невозможен без США

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Урегулирование палестино-израильского конфликта невозможно без посредничества Соединенных Штатов. Об этом заявил посол Израиля в России Гарри Корен в интервью РИА Новости.Израильский дипломат отметил, что "в регионе уже столько лет пытались всего делать, но в конце концов все возвращается к точке зрения, что надо вести прямые переговоры".Корен подчеркнул, что в Израиле уважают роль США [в ближневосточном урегулировании], которую "палестинцы сейчас отрицают"."Но без американского участия — и это понимает и Россия — никуда дела не пойдут", —резюмировал израильский посол.