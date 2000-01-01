14.03 19:44 MIGnews.com

Доклад ООН: израильтяне - одни из самых счастливых в мире

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Израиль вновь занял 11-е место в мире по уровню счастья, согласно Всемирному докладу о счастье (World Happiness Report), который составляет ООН. Новый отчет был опубликован в среду, 14 марта.В тоже время Еврейское государство оказалось самой счастливой страной Ближнего Востока и Азии в целом. Почетное 11 место Израиль занимает пятый год подряд, отмечает Times of Israel.Финляндия была названа самой счастливой страной на планете в 2018 году. В десятку попали такие страны как Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Нидерланды, Австралия и Канада.Всего специалисты проанализировали 156 государств, оценив удовольствие от жизни их граждан. Главными показателями были названы высокая продолжительность жизни, свобода выбора и низкий уровень коррупции.Отмечается, что евреи, которые репатриировались из стран бывшего СССР, чувствовали себя в Израиле гораздо счастливее, чем в тех странах, в которых они обитали ранее.В то время Соединенные Штаты Америки не вошли в первую десятку, заняв 18-е место в рейтинге. В двадцатку попали Германия, Великобритания, Италия и Франция.На последних местах списка оказались такие страны как Бурунди (156 позиция), Йемен (152), Сирия (150). Палестинская автономия заняла 104 место в рейтинге.Россия оказалась на 59, а Украина заняла 138 место.