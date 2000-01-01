Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









flickr/Ted Eytan14.03 19:44   MIGnews.com

Доклад ООН: израильтяне - одни из самых счастливых в мире

Израиль вновь занял 11-е место в мире по уровню счастья, согласно Всемирному докладу о счастье (World Happiness Report), который составляет ООН. Новый отчет был опубликован в среду, 14 марта.

В тоже время Еврейское государство оказалось самой счастливой страной Ближнего Востока и Азии в целом. Почетное 11 место Израиль занимает пятый год подряд, отмечает Times of Israel.

Финляндия была названа самой счастливой страной на планете в 2018 году. В десятку попали такие страны как Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Нидерланды, Австралия и Канада.

Всего специалисты проанализировали 156 государств, оценив удовольствие от жизни их граждан. Главными показателями были названы высокая продолжительность жизни, свобода выбора и низкий уровень коррупции.

Отмечается, что евреи, которые репатриировались из стран бывшего СССР, чувствовали себя в Израиле гораздо счастливее, чем в тех странах, в которых они обитали ранее.

В то время Соединенные Штаты Америки не вошли в первую десятку, заняв 18-е место в рейтинге. В двадцатку попали Германия, Великобритания, Италия и Франция.

На последних местах списка оказались такие страны как Бурунди (156 позиция), Йемен (152), Сирия (150). Палестинская автономия заняла 104 место в рейтинге.

Россия оказалась на 59, а Украина заняла 138 место.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:30
Нетаниягу о назначении нового госсекретаря США
20:23
Оппозиционер Корбин требует доказательств по делу Скрипаля
20:01
Посол Израиля в РФ: мир с палестинцами невозможен без США
19:10
Мэй хочет, чтобы Британия и ЕС слезли с газовой иглы РФ
18:59
Зуаби запретили выезд за границу за счет антисемитов
18:26
Ципи Хотовели призвала финнов переместить посольство
17:46
Израиль: сколько платят работникам "второго сорта"
17:38
Главный раввин Великобритании осудил исламофобию
16:45
Тройка ведущих покупателей израильского оружия
16:33
Ультраортодоксы не зря полагаются на министерство транспорта
16:05
Роджер Уотерс процитировал палестинского поэта в новом видео
15:40
Дипломаты РФ должны покинуть Британию в течение недели
15:32
Серьезный инцидент близ Газы из-за египетского глушения
15:11
В Израиле выяснили, что пауки предпочитают самок-гурманов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus