Оппозиционер Корбин требует доказательств по делу Скрипаля

Свое обращение он озвучил в Палате общин британского парламента после выступления британского премьера Терезы Мэй.
По его мнению, ответ Великобритании должен быть решительным, а еще соразмерным, и должен основываться на четких доказательствах.
Лидер лейбористов критикует действия правительства в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет ТАСС.
Корбин задал премьеру Мэй оставшихся без ответа вопросов: "Предприняла ли она шаги в соответствии с международной конвенцией по запрещению химоружия, чтобы направить РФ запрос для предоставления доказательств, как этого требует статья 9.2 этой конвенции?"; "Как Мэй ответила на запрос РФ предоставить образец химагента, использованного в Солсбери, для того, чтобы провести собственные тесты?"; "Указывают ли результаты исследования образцов на место, где было произведено это вещество, а также на личность преступников?"…