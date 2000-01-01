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Оппозиционер Корбин требует доказательств по делу Скрипаля 14.03 20:23   MIGnews.com

Оппозиционер Корбин требует доказательств по делу Скрипаля

Председатель оппозиционной Лейбористской партии Британии Джереми Корбин обратился к правительству Соединенного Королевства. В своем обращении парламентарий призвал власть действовать в отношении российской стороны "на основе четких доказательств".

Свое обращение он озвучил в Палате общин британского парламента после выступления британского премьера Терезы Мэй.

По его мнению, ответ Великобритании должен быть решительным, а еще соразмерным, и должен основываться на четких доказательствах.

Лидер лейбористов критикует действия правительства в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет ТАСС.

Корбин задал премьеру Мэй оставшихся без ответа вопросов: "Предприняла ли она шаги в соответствии с международной конвенцией по запрещению химоружия, чтобы направить РФ запрос для предоставления доказательств, как этого требует статья 9.2 этой конвенции?"; "Как Мэй ответила на запрос РФ предоставить образец химагента, использованного в Солсбери, для того, чтобы провести собственные тесты?"; "Указывают ли результаты исследования образцов на место, где было произведено это вещество, а также на личность преступников?"…
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