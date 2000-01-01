14.03 18:59 MIGnews.com

Зуаби запретили выезд за границу за счет антисемитов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Двум депутатам Кнессета от "Объединенного арабского списка" запретили выезд за границу за счет организацией, которые поддерживают бойкот Израиля. Такое решение было принято парламентом по этике в среду, 14 марта.Речь идет о депутатах Юсефе Джабарине и Ханин Зуаби.Решению предшествовало возражение министра общественной безопасности Гилада Эрдана по поводу поездки депутата Джабарина в США, которую должна была спонсировать организация "Еврейский голос за мир".Также министр пытался предотвратить визит Зуаби в Ирландию при поддержке той же организации, которую Израиль внес в "черный список".В свою очередь, Джабарин не исключил возможности опротестовать запрет комиссии в БАГАЦе.