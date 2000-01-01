Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









youtube 14.03 18:26   MIGnews.com

Ципи Хотовели призвала финнов переместить посольство

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели ("Ликуд") призвала Финляндию переместить свое посольство в Иерусалим во время встречи со своей финским коллегой Самули Виртаненом.

Виртанен впервые прибыл в Израиль в попытке укрепить двусторонние связи.

Стороны обсудили иранскую угрозы, и Хотовели в свою очередь призвала внести изменения в ядерное соглашение, чтобы обеспечить глобальную безопасность.

Также Хотовели и Виртанен обсудили палестино-израильский конфликт. По ее словам "решение по формуле двух государств не сработает".

"Нам необходимо сосредоточится на реальных проблемах, таких как подстрекательство со стороны Палестинской администрации и финансирование терроризма", - подчеркнула Хотовели.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:10
Мэй хочет, чтобы Британия и ЕС слезли с газовой иглы РФ
18:59
Зуаби запретили выезд за границу за счет антисемитов
17:46
Израиль: сколько платят работникам "второго сорта"
17:38
Главный раввин Великобритании осудил исламофобию
16:45
Тройка ведущих покупателей израильского оружия
16:33
Ультраортодоксы не зря полагаются на министерство транспорта
16:05
Роджер Уотерс процитировал палестинского поэта в новом видео
15:40
Дипломаты РФ должны покинуть Британию в течение недели
15:32
Серьезный инцидент близ Газы из-за египетского глушения
15:11
В Израиле выяснили, что пауки предпочитают самок-гурманов
14:48
"Трамп сделал Израилю величайший подарок"
14:25
В горсовете Ариэля объединились три русскоязычных фракции
14:12
Преступление и наказание: Йоава Киша снимут с должности
14:12
"Меди-хунта в Израиле все равно проиграет"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus