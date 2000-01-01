14.03 18:26 MIGnews.com

Ципи Хотовели призвала финнов переместить посольство

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Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели ("Ликуд") призвала Финляндию переместить свое посольство в Иерусалим во время встречи со своей финским коллегой Самули Виртаненом.Виртанен впервые прибыл в Израиль в попытке укрепить двусторонние связи.Стороны обсудили иранскую угрозы, и Хотовели в свою очередь призвала внести изменения в ядерное соглашение, чтобы обеспечить глобальную безопасность.Также Хотовели и Виртанен обсудили палестино-израильский конфликт. По ее словам "решение по формуле двух государств не сработает"."Нам необходимо сосредоточится на реальных проблемах, таких как подстрекательство со стороны Палестинской администрации и финансирование терроризма", - подчеркнула Хотовели.