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Мэй хочет, чтобы Британия и ЕС слезли с газовой иглы РФ 14.03 19:10   MIGnews.com

Мэй хочет, чтобы Британия и ЕС слезли с газовой иглы РФ

Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что Британия вместе с Европейским союзом ищут способ, который поможет сократить зависимость от российского газа, такое заявление она озвучила на заседании Национального совета по безопасности Британии.

Чиновник акцентировала, что российская сторона оказывает влияние на другие страны, играя на их зависимости от топлива, пишет РИА Новости.

Мэй пообещала продолжить диалог с европейскими коллегами на тему энергетической безопасности не только Британии, а и других государств, грядет поиск широкого подхода к энергобезопасности.

Напомним Mignews.ru сообщал, 23 дипломата РФ будут высланы из Великобритании, более того, будут заморожены договора с российской стороной по причине вероятной причастности Москвы к отравлению экс-работника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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