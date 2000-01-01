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Главный раввин Великобритании осудил исламофобию 14.03 17:38   MIGnews.com

Главный раввин Великобритании осудил исламофобию

Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис осудил кампанию, которая призывает устроить "день наказания мусульман".

Неизвестные рассылают письма, в которых объявлено, что 3 апреля – "день наказания мусульман". Гражданам Британии предлагается совершать ряд действий против приверженцев ислама, за каждое из которых будут начисляться очки - от 10 до 2500.

В своем письме главный раввин страны осуждает данный шаг, подчеркивая что вопиющие призывы ко "дню наказания мусульман является отрезвляющим напоминанием о разврате исламофобии".

В свою очередь британская антитеррористическая полиция начала расследование по факту инцидента. На данный момент правоохранители проводят поиски подозреваемых.

Также в своем письме анонимы призывают британцев "не быть баранами, слепо следующих любым указаниям", тем самым "позволяя белым нациям быть захваченными теми, кто не желает им ничего, кроме зла".
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