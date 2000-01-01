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flickr14.03 16:45   MIGnews.com

Тройка ведущих покупателей израильского оружия

Индия, Вьетнам и Азербайджан входят в тройку крупнейших рынков для экспорта израильской военной техники.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований мира.

Согласно данным института, Индия – самый крупный импортер израильского оружия. Так, в прошлом году индусы закупили у Израиля оружия на общую сумму в 715 млн. долларов.

Отмечается, что Индия увеличила объем закупок израильской военной техники на 650 процентов за последнее десятилетие.

Далее следует Вьетнам, который в 2017 году закупил у Израиля оружия стоимостью в 142 млн. долларов.

На третьем месте оказался Азербайджан. В прошлом году эта страна закупила у Израиля военной техники на сумму в 137 млн. долларов. Это намного меньше в сравнении с 2016 годом, сумма сделки составляла 248 млн. долларов.

Отметим, что Израиль оказался на пятом месте в рейтинге крупнейших поставщиков оружия, продав военной техники на 1,26 млрд. долларов в прошлом году. По данному показателю Еврейское государство уступило только США, РФ, Франции и Германии.
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