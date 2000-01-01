14.03 16:33 MIGnews.com

Ультраортодоксы не зря полагаются на министерство транспорта

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Намерение правительства создать в метрополиях собственные транспортные управления натолкнулось на жесткое сопротивление ультраортодоксов, которые были не готовы к передаче полномочий управлением городским транспортом из министерства транспорта в муниципалитеты. В результате давления, оказанного представителями ультраортодоксальных фракций, принято решение вынести этот параграф из Закона об урегулировании хозяйства.Законопроект о создании транспортных управлений в метрополиях был утвержден в первом чтении месяц назад на основании решения правительства, принятого еще в 2011 году, но вместо того, чтобы перейти для подготовки ко второму и третьему чтению в экономическую комиссию Кнессета, он перешел — по требованию ультраортодоксальных фракций — в специально созданную совместную комиссию под руководством главы коалиции Давида Амсалема (Ликуд). Уже тогда высказывались мнения о намерении «похоронить» законопроект, который фактически выпал из процесса подготовки к окончательному утверждению. Все дело в том, что после утверждения «Закона о супермаркетах» ультраортодоксы опасаются, что перевод полномочий в сфере общественного транспорта местным властям позволит тем отплатить ультраортодоксам той же монетой, дав разрешение на работу транспорта в выходные дни. Пока же полномочия находятся в министерстве транспорта, религиозному крылу не о чем волноваться, так как министр прислушивается к мнению ультраортодоксов во многих вопросах, включая планирование работы общественного транспорта в населенных пунктах с религиозным населением. Тот факт, что министерство транспорта принимало активное участие в разработке законопроекта, никак не помешало министерству пойти навстречу ультраортодоксам.Транспортные управления в первую очередь должны были появиться в Иерусалиме и Беэр-Шеве, получив в свои руки широкие полномочия по управлению региональной транспортной системой, включая планирование новых маршрутов автобусных линий и линий маршрутных такси. На сегодняшний день все полномочия сосредоточены в министерстве транспорта, и потому даже небольшие просьбы по изменению маршрутов долго ждут своей очереди у чиновников министерства. В результате, муниципалитет, который может принять решение о строительстве новых микрорайонов и торговых центров, не может самостоятельно утвердить перенос автобусной остановки или нанести отметки велосипедных дорожек.Так или иначе, вывод законопроекта из Закона о регулировании хозяйства означает, что он не будет утвержден автоматически, а будет рассматриваться и утверждаться «обычным» путем. То есть просто исчезнет с повестки дня.