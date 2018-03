14.03 16:05 MIGnews.com

Роджер Уотерс процитировал палестинского поэта в новом видео

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd, Роджер Уотрес опубликовал новое видео под названием "Supremacy". Видеоролик стал резким ответом президенту США Дональду Трампу за его решение официально признать Иерусалим столицей Израиля.Ярый критик Израиля и уверенный сторонник движения BDS в своем видео цитирует строки из стихотворения палестинского писателя Махмуда Дарвиша под названием “Penultimate Speech of the Red Indian to the White Man” ("Предпоследнее обращение индейца к белому человеку").Рождер читает стих под музыку группы "Трио Жубран", которая была основана в Назарете в 2004 году.В заявлении Уотреса говорится:"На первый взгляд стихотворение повествует о последнем обращении коренного американца к белому человеку. Но этот стих также посвящен любимой Дарвишем Палестине и ее народу".Как известно, британский музыкант давно выражает про-палестинскую позицию, призывая и остальных музыкантов поддержать бойкот против Израиля. Уотрес призывал группы Radiohead, Chemical Brothers и Ника Кейва отменить свои выступления в Еврейском государстве, однако его попытки не увенчались успехом.