Дипломаты РФ должны покинуть Британию в течение недели
23 дипломата РФ будут высланы из Великобритании, более того, будут заморожены договора с российской стороной по причине вероятной причастности Москвы к отравлению экс-работника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй на заседании Нацсовета по безопасности Британии.
Мэй говорит, что РФ совершила покушение на убийство Скрипаля и его дочь, тем самым поставило под угрозу безопасность граждан Великобритании. Власть видит это как незаконное применение силы против британского Королевства.
Дипломатам парламентарии дали неделю на то, чтобы покинуть страну. Также британские чиновники и члены королевской семьи решили отказались ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 года, пишет Новая газета.
Лондон призвал Совбез ООН собрать экстренное совещание в связи с отравлением, чтобы рассказать о предварительных итогах расследования. Совещание состоится сегодня вечером.
Россия отказалась отвечать на запросы Великобритании до тех пор, пока не получит доступ к материалам дела и образцам токсичного материала. В Кремле предупредили, что ответные меры Москвы на введенные Лондоном ограничения будут зеркальными и не заставят себя ждать.