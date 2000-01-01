14.03 14:12 MIGnews.com

"Меди-хунта в Израиле все равно проиграет"

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Известный правый активист адвокат Итамар Бен Гвир прокомментировал уход с радиостанции Галей ЦАХАЛ журналиста Эреля Сегаля.Сегаль на протяжении двух лет вел часовое шоу, которое стало самым популярным в Израиле, в разы побив рекорды рейтингов таких “звезд” как Илана Даян и Рази Баркаи.Утреннее шоу Сегаля на Галей ЦАХАЛ было одним из наиболее популярных в Израиле, его слушали ежедневно более миллиона человек. Рейтинг популярности Сегаля на Галей ЦАХАЛ - в девять раз выше, чем у Иланы Даян.Сегаль - один из немногих израильских журналистов, бросивших вызов леволиберальному мэйнстриму. Он, вопреки тому, что говорили практически все его коллеги, последовательно защищал Биньямина Нетаниягу, Эльора Азарию и поддерживал президента США Дональда Трампа.Бен Гвир, выступая на 20-м канале израильского ТВ заявил: “Сегаль - медиа персона номер один в Израиле. Он не нуждается в комплиментах- ни моих ни кого-либо еще. Рейтинги говорят сами за себя. Но то что пугает - это молчание прессы: те самые журналисты, которые так бояться за свободу слова молчат сегодня, когда начальник Генштаба снял программу с эфира по политическим причинам, ради того, чтобы заставить замолчать его критиков. Невольно задаешься вопросом: может быть молчание журналистов объясняется тем, что взгляды Сегаля не совпадают с взглядами мэйнстрима?”Бен Гвир добавил: “Я далеко не всегда и не во всем соглашаюсь с Сегалем, но Сегаль боролся за мою свободу слова, и за свободу слова каждого из нас. Это печальный день для всего народа Израиля, но то, что успокаивает - Сегаль продолжит работу, и у него появится еще больше возможностей. Сегодня те, кто хочет получить правдивую информацию имеют доступ к различным сионистским еврейским СМИ. Все больше и больше мест поддерживают свободу речи, и Рази Баркаи вместе с его товарищами по медиа-хунте в Государстве Израиль все равно проиграют, и сегодня в нашем распоряжении есть средства, которые гарантируют нашу свободу слова”.