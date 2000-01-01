СМИ: Лондон собирается объявить Москве экономическую войну
После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, в Великобритании начали разрабатывать план экономической войны против России, пишет The Independent, ссылаясь на источник в правительстве.
"Это будет экономическая война, это будут экономические меры. Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей. Нам придется сделать так, чтобы экономика стала еще меньше, раз они [россияне] хотят продолжать в том же духе", - цитирует издание собеседника.
Independent также сообщает, что британский премьер планирует в среду, 14 марта, провести заседание с Советом национальной безопасности страны, и поднять вопрос о вариантах возможных мер применимых против РФ, которые она представит в ближайшее время в палате общин.
По предварительным данным, власти Великобритании могут заморозить или конфисковать активы российских граждан в британских банках, запретить выдачу виз россиянам, а также выслать всех дипломатов РФ из Британии.
В Independent отмечают, что соответствующие меры могут принять в рамках законопроекта "О Криминальных финансах", который позволяет изымать все денежные средства и имущество, если они получены незаконным путем или были приобретены на средства, незаконного происхождения.