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Фото из fliсkr: Главный Редактор 14.03 14:11   MIGnews.com

СМИ: Лондон собирается объявить Москве экономическую войну

После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, в Великобритании начали разрабатывать план экономической войны против России, пишет The Independent, ссылаясь на источник в правительстве.

"Это будет экономическая война, это будут экономические меры. Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей. Нам придется сделать так, чтобы экономика стала еще меньше, раз они [россияне] хотят продолжать в том же духе", - цитирует издание собеседника.

Independent также сообщает, что британский премьер планирует в среду, 14 марта, провести заседание с Советом национальной безопасности страны, и поднять вопрос о вариантах возможных мер применимых против РФ, которые она представит в ближайшее время в палате общин.

По предварительным данным, власти Великобритании могут заморозить или конфисковать активы российских граждан в британских банках, запретить выдачу виз россиянам, а также выслать всех дипломатов РФ из Британии.

В Independent отмечают, что соответствующие меры могут принять в рамках законопроекта "О Криминальных финансах", который позволяет изымать все денежные средства и имущество, если они получены незаконным путем или были приобретены на средства, незаконного происхождения.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Франции Жан-Пьер Раффарен выступил с критикой действий главы правительства Терезы Мэй, которая заявила, что РФ является вероятным виновником отравления британский подданного Скрипаля и его дочери. По его словам, Мэй слишком поспешила с выводами, недожавшись вердикта компетентных органов.
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