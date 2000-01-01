14.03 14:25 MIGnews.com

В горсовете Ариэля объединились три русскоязычных фракции

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В преддверии муниципальных выборов, которые состоятся в октябре 2018 года, три русскоязычные фракции в городском совете Ариэля, объединились под эгидой партии НДИ. Речь идет о фракциях "Наш дом Ариэль" во главе с заместителем мэра Павлом Полевым, "Ариэль стоит большего" под руководством Глеба Рабиновича, а также "Алия" под началом Людмилы Гузевой."Мы все объединились на благо нашего города, чтобы эффективно отстаивать интересы русскоязычных жителей Ариэля. Мы отринули личные амбиции и мелкие разногласия, понимая, что только вместе мы – сила" - сказал Павел Полев.Следует отметить, что консолидация русскоязычных политических сил в муниципалитетах вокруг партии НДИ превращается в тенденцию. Раннее подобное объединение списков произошло в Ашкелоне и Сдероте.