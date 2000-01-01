Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах ввести вооруженные силы страны в Ирак, чтобы "растоптать" курдские вооруженные формирования, передает Reuters.
"ВС Турции наносят удары по объектам террористов на севере Сирии. Турция скоро нанесет решительный удар по террористам в Ираке", - сказал он, выступая перед представителями городской администрации в Анкаре.
Эти словам прозвучали на фоне сообщений о том, что турецкая армия полностью взяла в кольцо курдские вооруженные отряды в районе сирийского Африна.
"Турция очистит от террористов Африн, Мюнбич и районы Сирии, расположенные на восток от реки Евфрат, вплоть до границы с Ираком", - добавил Эрдоган, отметив, что операция "Оливковая ветвь" является успешной.
Ранее турецкий лидер раскритиковал позицию НАТО по Сирии в связи с отсутствием поддержки операции по борьбе с курдами в сирийском Африне.