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Преступление и наказание: Йоава Киша снимут с должности 14.03 14:12   MIGnews.com

Преступление и наказание: Йоава Киша снимут с должности

Председатель комитета Кнессета по внутренней политике Йоав Киш (Ликуд) заплатит за нарушение коалиционной дисциплины.

На голосовании по законопроекту о призыве харедим Киш не проголосовал за, а воздержался.

Во время пленарного заседания Кнессета, обсуждавшего законопроект, Киш убедился, что тот не будет провален, из-за отсутствия на голосовании многих членов оппозиции, и после этого воздержался от голосования.

Перед голосованием Киш уведомил премьер-министра, что намерен голосовать против закона, или как минимум воздержаться. Его попросили “переосмыслить” такое решение. Киша предупредили, что он потеряет пост председателя комитета Кнессета в случае, если он не подчинится коалиционной дисциплине.
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