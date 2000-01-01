14.03 14:12 MIGnews.com

Преступление и наказание: Йоава Киша снимут с должности

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Председатель комитета Кнессета по внутренней политике Йоав Киш (Ликуд) заплатит за нарушение коалиционной дисциплины.На голосовании по законопроекту о призыве харедим Киш не проголосовал за, а воздержался.Во время пленарного заседания Кнессета, обсуждавшего законопроект, Киш убедился, что тот не будет провален, из-за отсутствия на голосовании многих членов оппозиции, и после этого воздержался от голосования.Перед голосованием Киш уведомил премьер-министра, что намерен голосовать против закона, или как минимум воздержаться. Его попросили “переосмыслить” такое решение. Киша предупредили, что он потеряет пост председателя комитета Кнессета в случае, если он не подчинится коалиционной дисциплине.