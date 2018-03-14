"Поразить любую цель в Израиле, пролетая над Нилом"
В 2015 году правительство Египта подписало с Францией договор о покупке 24 двухместных истребителей Rafale с возможностью докупить еще 12 истребителей такого типа.
На настоящий момент египтяне получили 14 истребителей Rafale, в настоящий момент идут переговоры о покупке еще 12 самолетов.
Египет, между тем, требует у французов продать ему крылатые ракеты для Rafale. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор производителя Rafale, Dassault Aviation Эрик Траппе.
Речь идет о совместно британо-французско-итальянской разработке Storm Shadow (SCALP ) с дальностью действия 560 км. Траппе заявил, что французам придется получить экспортную лицензию на продажу ракеты от американцев, поскольку часть ее компонентов производится в США.
Крылатая ракета данного типа, в случае, если попадет в распоряжение ВВС Египта, резко увеличит эффективность египетской авиации. Египетские самолеты смогут наносить удар по любой цели на территории Израиля, пролетая над Нилом и Дельтой.
Ракета весит 1300 кг и предназначена для ударов по стратегическим объектам - командные, контрольные и коммуникационные центры, аэропортам, портам и электростанциям, складам боеприпасам, военным кораблям и субмаринам в портах, мостам , а также по другим важным целям. Ракета программируется до запуска, и ею невозможно управлять во время полета.
По данным Стокгольмского Института международных исследований, египтяне уже получили 30 таких ракет - без американского разрешения. Еще 50 крылатых ракет - в очереди на доставку, пока не будет получена американская лицензия.
Израиль должен сделать все возможное, чтобы предотвратить получение египтянами подобного рода вооружений. Речь идет не просто о страховке на будущее, которое никто не может предсказать. Даже сегодня, когда отношения между Израилем “хороши как никогда” Египет совершает откровенно враждебные действия и нарушает израильский авторитет - при помощи поставляемого западными производителя оружия.
Речь идет о продолжающихся масштабных помехах в системах мобильной телефонной связи на юге Израиля и на границе с Газой. Если ранее предполагалось, что Египет глушит собственных провайдеров то сегодня выяснилось, что Египет специфически атакуют израильские телефонные сети. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Египетская армия атакует израильские телефонные сети".
Следует напомнить, что Франция уже сталкивалась с противодействием США при попытках продавать вооружения своего производства. В 2013 году американцы противодействовали продаже двух спутников-шпионов Falcon Eye ОАЭ. проблема была разрешена лишь после личной встречи президентов Барака Обамы и Франсуа Олланда.