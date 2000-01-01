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Либерман отрицает, что координировал действия с Нетаниягу | Фото:14.03 12:11   MIGnews.com

Либерман отрицает, что координировал действия с Нетаниягу

Министр обороны Израиля и председатель партии "Исраэль Бейтейну" Авигдор Либерман отрицает заявления журналистов о том, что он координировал свои действия с главой правительства Биньямином Нетаниягу в течение всего коалиционного кризиса.

Об этом в среду. 14 марта сообщает The Times of Israel.

"Сейчас есть много спекуляций и интерпретаций произошедшего. Я не думаю, что премьер-министр хотел пойти на выборы. Однако против бессмыслицы трудно найти рациональные аргументы", - сказал глава оборонного ведомства в интервью "Решет Бэт".

По его словам, он не знает ни одного человека, который вызвался бы покинуть пост министра обороны из-за политической прихоти, сделки или попытки угодить кому-то.

"Я очень рад, что этот кризис закончился наилучшим образом. Мы должны оставить позади все политические войны", - подчеркнул Либерман в интервью журналистам.

Министр назвал абсолютно беспочвенными обвинения в том, что возглавляемая им национально-патриотическая партия "Наш дом Израиль" вместе с премьерской партией "Ликуд", чтобы создать предлог для проведения внеочередных выборов.

Глава оборонного ведомства отметил, что в сложившейся ситуации его партия действовала максимально открыто и честно.

Напомним, членам партии "Наш дом Израиль", которая входит в парламентскую коалицию, было разрешено голосовать против спорного законопроекта об освобождении молодых ультраортодоксов от службы в армии.
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