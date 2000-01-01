14.03 11:50 MIGnews.com

Ангелу Меркель в четвертый раз назначили канцлером Германии

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Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии. Об этом сообщил глава бундестага Вольфган Шойбле."Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", - сказал он.Это был самый длинный процесс формирования немецкого правительства в истории ФРГ. Как отмечает DW, длился он порядка 171 дня.Ранее ее кандидатуру предложил президент страны Франк Вальтер Штайнмайер, согласно регламенту.Ранее сообщалось, что правящие партии ФРГ - Христианско-демократический союз (ХДС ), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - подписали соглашение о создании коалиции, которое определяет политический курс страны на следующие четыре года.