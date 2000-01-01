Ангелу Меркель в четвертый раз назначили канцлером Германии
Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии. Об этом сообщил глава бундестага Вольфган Шойбле.
"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", - сказал он.
Это был самый длинный процесс формирования немецкого правительства в истории ФРГ. Как отмечает DW, длился он порядка 171 дня.
Ранее ее кандидатуру предложил президент страны Франк Вальтер Штайнмайер, согласно регламенту.
Ранее сообщалось, что правящие партии ФРГ - Христианско-демократический союз (ХДС ), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - подписали соглашение о создании коалиции, которое определяет политический курс страны на следующие четыре года.