UNRWA отчаянно ищет деньги

В четверг, 15 марта, в Риме состоится совещание при участии представителей ряда стран и международных организаций, посвященное вопросу о финансировании Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).
По данным издания, на этой встрече будет обсуждаться финансовый кризис, с которым UNRWA столкнулось на фоне недополучения миллионов долларов, которые ранее регулярно предоставлялись Агентству американской стороной.
Отметим, что в этом году UNRWA получит от американцев только 60 миллионов долларов (против 360 миллионов долларов в прошлом году).
На фоне этого решения президента Вашингтона лидер ПА Махмуд Аббас резко раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа.
Выступая на заседании Центрального комитета Организации освобождения Палестины, Аббас заявил, что его деньги палестинцам не нужны.
По словам руководителя UNRWA Пьера Крэхенбюля, сейчас Агентство располагает средствами, которых хватит только для того, чтобы поддерживать работу школ и оказывать медицинские услуги до мая этого года.
В ООН призывают страны Персидского залива и Европы увеличить размер помощи Ближневосточному агентству по оказанию помощи палестинским беженцам, чтобы создать финансовую базу для продолжения его деятельности, отмечает издание.