14.03 11:41 MIGnews.com

Гилад Эрдан ищет нового командира Лахав 433

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр общей безопасности Израиля Гилад Эрдан в интервью компании КАН сообщил, что поиски кандидата на должность главы управления по борьбе с коррупцией Лахав 433 продолжаются.Эрдан заявил, что на настоящий момент, подходящий человек все еще не найден, но выразил уверенность в том, что проблема, в конечном итоге будет разрешена.Эрдан сказал: “Начальник полиции и я ведем переговоры уже несколько недель, в том числе о новом главе Лахав 433. Есть несколько имен, и нам предстоит принять решение в ближайшие дни. Мы понимаем, насколько это тонкая проблема, и потому мы выберем наиболее подходящего кандидата. Он должен быть опытным разведчиком и располагать впечатляющим послужным списком”.