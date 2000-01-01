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Гилад Эрдан ищет нового командира Лахав 433 14.03 11:41   MIGnews.com

Гилад Эрдан ищет нового командира Лахав 433

Министр общей безопасности Израиля Гилад Эрдан в интервью компании КАН сообщил, что поиски кандидата на должность главы управления по борьбе с коррупцией Лахав 433 продолжаются.

Эрдан заявил, что на настоящий момент, подходящий человек все еще не найден, но выразил уверенность в том, что проблема, в конечном итоге будет разрешена.

Эрдан сказал: “Начальник полиции и я ведем переговоры уже несколько недель, в том числе о новом главе Лахав 433. Есть несколько имен, и нам предстоит принять решение в ближайшие дни. Мы понимаем, насколько это тонкая проблема, и потому мы выберем наиболее подходящего кандидата. Он должен быть опытным разведчиком и располагать впечатляющим послужным списком”.
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