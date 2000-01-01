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Лапид - харедим: Без ЦАХАЛа вы все - мертвецы 14.03 10:39   MIGnews.com

Лапид - харедим: Без ЦАХАЛа вы все - мертвецы

Вечером 13 марта в ходе бурного обсуждения поправок к закону о призыве глава Еш Атид Яир Лапид безжалостно атаковал харедим.

Депутат Йоав Бен-Цур (ШАС) разработавший и представивший законопроект, провозгласил: “Без Торы, я не знаю, где сегодня бы были Марги из Марокко, Кахлон из Триполи, Лапид из Сербии и Иветта из России”.

Это породило взрыв возмущения Лапида: “Я вам скажу, что без ЦАХАЛа они были бы мертвы, потому что без ЦАХАЛа невозможно существование Государства Израиль. Я не помню, чтобы в Торе было написано, что позволено кого-то посылать на смерть вместо себя, и я не помню, чтобы в Торе было написано, что харедим можно уклоняться от призыва, но перед нами - бессовестная капитуляция Ликуда и Еврейского Дома. Где вас научили, что защита и сохранение отечества противоречат Торе? Позор вам! Вы бросили солдат ЦАХАЛа в угоду политическим интересам!”

Лапида не замедлил атаковать Моше Гафни: “Я счастлив, что принят закон об изучающих Тору, без которого у нас нет права существовать в качестве еврейского народа. Речь идет об историческом акте, и я чрезвычайно рад такому результату. Я не понимаю Яира Лапида. Есть ученики йешив, которые начинают работать и служат репортерами в беМахоне (армейский журнал, в котором Лапид провел годы своей службы в ЦАХАЛе). Я бы предпочел не напоминать об этом, но Лапид сам поднял эту тему”.
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