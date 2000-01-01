Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Астане начался третий раунд переговоров по Сирии | Фото: Thinkstock14.03 10:15   MIGnews.com

В Астане начался третий раунд переговоров по Сирии

Третий раунд переговоров по Сирии начался в Астане, передает РИА Новости.

Ожидается, что во вторник пройдет серия двусторонних и трехсторонних консультаций. Сейчас российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым проводит встречу с представителями ООН во главе с Милошем Стругаром.

В состав российской делегации также входят глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин и замначальника Главного оперативного управления Станислав Гаджимагомедов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:55
ФАТХ: встреча Аббаса и Трампа состоится в следующем месяце
09:53
В Британии одобрили закон о запуске Brexit
09:30
Холон: полиция разыскивает человека, поджегшего медсестру
09:19
В Холоне посетитель поликлиники поджог и убил медсестру
09:11
Турция объявила о разрыве дипотношений с Нидерландами
08:47
Израиль: Адвокат жестоко изнасилована клиентом
08:28
Нетаниягу встретился со спецпосланником Трампа
07:55
Годовая зарплата Трампа уйдет на благотворительность
07:23
Иранский министр: Нетаниягу фальсифицирует Тору
07:13
Эрдоган: Германия поддерживает террористов
06:54
Северная Корея предупредила США о "беспощадных атаках"
06:22
Турки попивают апельсиновый сок, грозя Нидерландам
05:07
NASA анонсировало запуск российско-американской станции
04:39
Ученые: оральный секс опасен для мужчин
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus