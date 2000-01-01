В Астане начался третий раунд переговоров по Сирии
Третий раунд переговоров по Сирии начался в Астане, передает РИА Новости.
Ожидается, что во вторник пройдет серия двусторонних и трехсторонних консультаций. Сейчас российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым проводит встречу с представителями ООН во главе с Милошем Стругаром.
В состав российской делегации также входят глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин и замначальника Главного оперативного управления Станислав Гаджимагомедов.