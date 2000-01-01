14.03 07:55 MIGnews.com

Годовая зарплата Трампа уйдет на благотворительность

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Президент США Дональд Трамп пожертвует свою годовую зарплату на благотворительность. Заработная плата главы государства составляет $400 тыс. в год.Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер. По словам представителя, американский лидер еще в раздумьях над тем, на какие именно цели пойдет вышеуказанная сумма.Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что намерен отказаться от президентской зарплаты. Кроме исключения установленного законом минимума в 1 доллар.Ранее миллиардера критиковали за то, что он практически ничего не жертвовал на благотворительность в ходе своей многолетней карьеры в бизнесе.На 2016 год состояние Дональда Трампа оценено в $3,7 млрд.Отметим, что на благотворительность свою зарплату жертвовали бывшие лидеры США Герберт Гувер и Джон Кеннеди.