Годовая зарплата Трампа уйдет на благотворительность
Президент США Дональд Трамп пожертвует свою годовую зарплату на благотворительность. Заработная плата главы государства составляет $400 тыс. в год.
Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер. По словам представителя, американский лидер еще в раздумьях над тем, на какие именно цели пойдет вышеуказанная сумма.
Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что намерен отказаться от президентской зарплаты. Кроме исключения установленного законом минимума в 1 доллар.
Ранее миллиардера критиковали за то, что он практически ничего не жертвовал на благотворительность в ходе своей многолетней карьеры в бизнесе.
На 2016 год состояние Дональда Трампа оценено в $3,7 млрд.
Отметим, что на благотворительность свою зарплату жертвовали бывшие лидеры США Герберт Гувер и Джон Кеннеди.