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flickr 14.03 07:55   MIGnews.com

Годовая зарплата Трампа уйдет на благотворительность

Президент США Дональд Трамп пожертвует свою годовую зарплату на благотворительность. Заработная плата главы государства составляет $400 тыс. в год.

Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер. По словам представителя, американский лидер еще в раздумьях над тем, на какие именно цели пойдет вышеуказанная сумма.

Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что намерен отказаться от президентской зарплаты. Кроме исключения установленного законом минимума в 1 доллар.

Ранее миллиардера критиковали за то, что он практически ничего не жертвовал на благотворительность в ходе своей многолетней карьеры в бизнесе.
На 2016 год состояние Дональда Трампа оценено в $3,7 млрд.

Отметим, что на благотворительность свою зарплату жертвовали бывшие лидеры США Герберт Гувер и Джон Кеннеди.
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