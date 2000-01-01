14.03 07:23 MIGnews.com

Иранский министр: Нетаниягу фальсифицирует Тору

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Министр иностранных дел Ирана Джафад Зариф прокомментировал аналогию, приведенную премьер-министром Израиля между еврейским праздником Пурим и той угрозой, которую представляет для Израиля сегодняшний Иран.В субботу 11 марта Нетаниягу выложил в сеть видео, в котором рассказывает детям в синагоге Кейсарии следующее: “В Персии они хотели нас уничтожить, но у них ничего не вышло. Сегодня персы пытаются нас уничтожить - но у них тоже ничего не выйдет”.Такие же слова прозвучали на встрече Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным.На это министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ответил следующим твитом: “Продажа лицемерной лжи о нации, трижды спасшей евреев - Нетаниягу опустился до фальсификации истории и Торы. Сила привычки”.Далее иранский министр пишет: “Книга Эстер описывает, как Ксеркс I спас евреев от заговора Амана. Кир Великий спас евреев из вавилонского плена. И, наконец, во времена второй мировой войны, Иран приняла евреев в тот момент, когда их вырезали в Европе”.