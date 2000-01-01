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Северная Корея предупредила США о `беспощадных атаках` 14.03 06:54   MIGnews.com

Северная Корея предупредила США о "беспощадных атаках"

Северная Корея предупредила США о “беспощадной атаке” в случае если авианосная группа во главе с авианосцем USS Carl Vinson нарушит ее суверенитет.

Авианосная группа прибывает в Южную Корею для участия в совместных маневрах.

Северная Корея заявила, что появление у ее берегов USS Carl Vinson является частью “безрассудной схемы” атаки против нее.

В заявлении Северной Кореи говорится: "В случае малейшего нарушения суверенитета и чести КНДР, ее армия нанесет ультра-точные удары с суши, воздуха и из под воды".

КНДР заявила, что с 11 марта самолеты, базирующиеся на авианосце, летают в непосредственной близости от воздушного пространства Северной Кореи.

На территории Южной Кореи проходят ежегодные масштабные совместные маневры, в которых принимает участие 17 тысяч американских и 300 тысяч южнокорейских солдат.

Американцы также начали развертывать дроны-штурмовики Gray Eagle в Южной Корее.

Китайская пресса сообщает, что Carl Vinson примет участие в симуляции превентивного удара по ядерным и ракетным объектам Северной Кореи.
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