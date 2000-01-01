14.03 21:14 MIGnews.com

Фийону предъявили обвинения в присвоении госсредств

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Кандидату на пост президента Франции Франсуа Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на прокуратуру.Сообщается, что политику предъявили обвинения, но слушания пока были отложены. Напомним, что фигурантом по делу также проходит и супруга Фийона Пенелопа.Помимо растраты госсредств, Фийону инкриминируется сообщничество и укрывательство, а также пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.Ранее Фийон говорил, что, несмотря на обвинения, он не намерен прекращать предвыборную кампанию.Скандал разгорелся послу публикации в Le Canard Enchaine, в которой говорилось, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником в аппарате своего мужа и получала зарплату, но не выполняла никаких конкретных обязанностей. Кроме того сообщалось, что Фийон также трудоустроил в парламентский аппарат своих детей.