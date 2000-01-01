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flickr 14.03 21:14   MIGnews.com

Фийону предъявили обвинения в присвоении госсредств

Кандидату на пост президента Франции Франсуа Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что политику предъявили обвинения, но слушания пока были отложены. Напомним, что фигурантом по делу также проходит и супруга Фийона Пенелопа.

Помимо растраты госсредств, Фийону инкриминируется сообщничество и укрывательство, а также пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.
Ранее Фийон говорил, что, несмотря на обвинения, он не намерен прекращать предвыборную кампанию.

Скандал разгорелся послу публикации в Le Canard Enchaine, в которой говорилось, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником в аппарате своего мужа и получала зарплату, но не выполняла никаких конкретных обязанностей. Кроме того сообщалось, что Фийон также трудоустроил в парламентский аппарат своих детей.
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